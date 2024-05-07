遊屏東山區逆向又超速屢釀禍 警機動取締逾400件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）台24線屏東三地門往霧台路段，風景壯麗吸引遊客上山，但有民眾行駛山區道路跨越雙黃線逆向又超速，統計今年已發生70件事故，警方祭出移動式測速照相措施，已取締逾400件。

屏東三地門及霧台山區風景遼闊壯麗、山明水秀，不少旅客趨之若鶩，但因部分民眾未遵守交通規則，騎乘機車或駕駛汽車超速釀成交通事故，屏東縣警察局里港分局持續針對台24線三地門往霧台路段進行超速及跨越雙黃線交通違規取締。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

里港分局發布新聞稿指出，山路蜿蜒，多為兩線道，卻有部分遊客並未遵守交通規則，常逆向超車或一時貪快超速，造成交通事故，統計今年1月至4月，台24線三地門往霧台方向，發生70件交通事故，其中有人員傷亡共有54件。

警方強調，為顧及原鄉部落居民交通與居住品質，採移動式測速照相，各處路段限速30，加強超速、跨越雙黃線及壓車轉彎式逆向超車取締；統計今年1月至4月，共取締460件超速、30件跨越雙黃線罰單，呼籲上山民眾要遵守交通規則。（編輯：陳仁華）1130507