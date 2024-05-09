桃園議員朱珍瑤涉詐助理費逾17萬 母親妹妹也被起訴

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（中央社記者葉臻桃園9日電）中國國民黨籍桃園市議員朱珍瑤，涉嫌和母親、妹妹將李姓阿姨當「人頭」，詐領助理補助費逾新台幣17萬元。桃園地檢署偵結，依貪污治罪條例起訴朱珍瑤、朱的母親、妹妹及李阿姨。

桃園地檢署起訴書指出，朱珍瑤自民國107年12月25日起至111年12月25日止擔任第2屆桃園市議會議員，並於111年12月25日起續任第3屆桃園市議員，僱用母親和妹妹作為公費助理。

起訴書指出，朱珍瑤、朱的母親和妹妹3人，明知李姓阿姨並非朱珍瑤的助王理，也未實際支人領助理薪資，卻指使李阿姨申辦銀行帳戶後，將存摺、印章、金融卡及身分證影本交給朱母，讓他們在聘書上代為簽名。

起訴書指出，朱珍瑤隨後指示妹妹製作內容略記載聘用李阿姨為公費助理，向桃園市議會申請公費助理補助，朱媽媽再將每月匯給李阿姨的議員助理費、春節慰勞金等陸續提領、轉存，共詐領議員公費助理補助款17萬7278元。

檢方偵查時，朱珍瑤辯稱李阿姨負責在捷運永寧站發放競選期間剩餘的面紙、不用進服務處；但檢方認為，朱珍瑤是桃園市議員，李阿姨在選舉結束後、朱女的服務轄區外發放競選面紙，很難想像有何效益。日前偵結，依貪污治罪條例起訴朱珍瑤、朱媽媽、妹妹和李阿姨。（編輯：方沛清）1130509