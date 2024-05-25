模仿跑酷爬高捷屋簷逃票 3人遭警開罰

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）網路流傳一段多名少年攀爬高雄捷運車站屋簷，不但嬉戲跳躍還任意跨越柵欄出站。高捷警方今天循線逮獲3名15歲少年，少年供稱是模仿國外「跑酷」，全案依違反相關規定開罰。

網路社群流傳影片內容，多名青少年爬上高雄捷運車站出口處上方屋簷，且還嬉戲跳躍，並在站內任意跨越柵欄出站，且自錄影片上傳炫耀「教你們怎麼搭捷運」，荒唐行徑引發網友議論。

高雄捷運警察隊獲報後與高雄捷運公司聯繫，調閱相關監視影像追查涉案人身分。中午在高捷文化中心站（O7）發現有2人買單程票進站，隨即向捷運警察隊通報，由捷警會同站務人員在美麗島站將人攔下，並循線找到另1人，由捷警依違反大眾捷運法開罰。

高捷警下午指出，涉案洪姓、楊姓及吳姓少年都是15歲的高雄在地人，3人結伴出遊因無聊就模仿國外「跑酷」運動攀爬捷運站體屋簷。

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依影片內容，3人違反大眾捷運法第50條1項3款規定，可處新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰；站體內跨越柵欄出站部分，違反大眾捷運法第50條1項4款規定，可處1500元以上、7500元以下罰鍰；任意跨越柵欄出站逃票行為，由高捷公司依規定追繳應補票價外，並應支付票價50倍違約金。

至於其中有人疑在苓雅區騎乘微型電動車3載、未戴安全帽、甚至馬路中間躺臥等行為。轄區苓雅警方雖未接獲相關報案檢舉，但經檢視影片將通知到案說明，並依法告發違規。（編輯：孫承武）1130525