沒結帳就拆封店長制止遭攻擊 苗栗警送辦2嫌

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣26日電）一對男女今天在苗栗縣通霄鎮中山路某超商內拿起3C商品沒結帳就拆封，店長制止，男子涉持刀揮舞並揮拳攻擊，警方獲報到場壓制，依準強盜現行犯、竊盜罪嫌將男女逮捕偵辦。

苗栗縣警察局通霄分局指出，上午11時30分許接獲報案指稱通霄鎮中山路某超商有1男1女涉嫌竊盜，且男子持刀有攻擊傾向。獲報後，立即派遣線上巡邏警網及支援警力到場處理。

根據超商店員轉述事發經過，這對男女進入超商後，女子拿了店內的3C商品並未結帳，就直接到一旁座位拆封，值班店長發現後，先請店員清點數量確認商品短少後上前詢問，一旁同行男子疑似惱羞成怒，涉拿出美工刀揮舞，並出拳欲攻擊店長。

現場人士指出，超商店長有些微皮肉傷，幸無大礙。

警方獲報後到場壓制持刀男子，經調查，徐姓男子（31歲）與陳姓女子（37歲）均領有重度身心障礙手冊，警方將2人依準強盜現行犯、竊盜罪嫌逮捕，後續協助申請法扶律師陪同接受詢問，警詢後移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1130526