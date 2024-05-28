屏東業者走私6噸原料製動物用偽藥 3人遭起訴

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）屏東葉姓老翁用王女名字開商行，5年前非法向中國訂購原料製成動物用偽藥販售，因年紀大予以緩起訴，不料去年又聯手黃男走私6公噸原料故技重施，遭羈押禁見並起訴。

起訴書指出，葉姓老翁用王姓女子名字開商行，5年前非法向中國訂購原料再製成動物用藥販售，考量葉姓老翁年紀大，予以緩起訴、王女則獲不起訴處分。

屏檢指出，去年8月獲報有業者非法向中國走私原物料再製成動物用藥品在網路販售，指揮海巡署高雄及屏東查緝隊，屏東刑警大隊、台北刑警大隊及屏東縣動物防疫所等單位，共同組成專案小組偵辦，發現屏東某商號的登記負責人王女、實際負責人葉姓老翁及某實業公司黃姓負責人等3人，涉嫌重大。

屏檢表示，全案經專案小組嚴密蒐證、確認違法輸入及販賣網絡後，分別於去年10月及11月，動員100多名人力、兵分多路，針對涉嫌走私3人住家、營業處、倉庫及海關倉儲發動同步搜索，查獲重約6公噸的原物料、相關製藥器具及帳冊等證物，阻絕非法用藥流入市面。

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屏檢認為，葉姓老翁等3人經檢察官訊問後，涉違反動物用藥品管理法第33條第1項之製造動物用偽藥、第35條第1項販賣動物用偽禁藥等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串證人及共犯、湮滅證據之虞，向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准，全案溯源及下游清查結束，並提起公訴。

屏東縣動物防疫所長李永文呼籲，切勿任意引進不法藥品，經查獲並查證屬實，將可依動物用藥品管理法處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣450萬元以下罰金。畜禽水產養殖業者於購買及使用動物用藥品時，要認明包裝或標籤上註明「動物藥入字」或「動物藥製字」字樣，切勿使用來路不明的藥品。（編輯：郭諭儒）1130528