中和員警追拒檢車開槍誤殺乘客 二審維持無罪判決

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北29日電）新北市中和分局張姓警員追捕拒檢逃逸車輛，3度開槍造成後座乘客中彈死亡，遭起訴過失致死罪嫌。二審認定警員已善盡注意義務，為合理用槍，今天駁回檢方上訴，維持無罪判決。

新北地檢署起訴指出，新北市政府警察局中和分局中原派出所警員張姓警員民國111年3月10日深夜執行巡邏勤務時，發現一輛賓士車懸掛偽造車牌，示意車輛接受攔查，不料，29歲林姓男駕駛加速逃逸，張姓警員見狀也驅車追趕。

檢方調查，林男車輛後來受困車陣中，張姓警員朝車輛後方擋風玻璃處連開3槍，誤擊坐在後座的27歲鍾姓男子頭部，鍾男送醫不治。

檢方認為，犯嫌僅是懸掛偽造車牌的現行犯，警員仍朝擋風玻璃開槍，不慎致人死亡，有違比例原則，依過失致死罪起訴。

一審新北地方法院參酌彈孔位置及彈道勘察報告，認定張姓警員射擊3槍都不是在車輛輪胎處，但都是向下角度射擊；張姓警員衡酌情況急迫且可能造成危害嚴重性後，為了不再讓車輛衝撞而往輪胎方向射擊，並未逾越必要程度，判決無罪。

檢方不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理；高院認為，林男加速逃逸，一路在人車密集路段高速繞行危險駕駛，對往來行人的生命、身體造成重大危害，張姓警員為制止林男繼續危險駕駛，在林男未打方向燈闖越紅燈右轉過程中，朝車射擊3槍，符合警械使用條例相關規定。

高院表示，張男射擊目標為林男的車輪胎，且跑動中持槍射擊較不穩定，但仍是他衡酌當時情況急迫性、林男危險駕駛可能造成危害的嚴重性，而不得不為之舉，就算他擊發子彈不慎射中汽車後擋風玻璃右側，也不能據此認定已逾越警械使用條例所定的必要程度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高院合議庭認為，張姓警員開槍擊中汽車後擋風玻璃右側，雖可能因材質特性造成折射，有使彈道偏向擊中車內乘客的風險，但這並非張姓警員所能預見。

高院指出，在林男高速危險駕駛的急迫情況下，張姓警員於追捕過程盡量朝下往輪胎處射擊，避開車內駕駛或乘客，已善盡警械使用條例所定的注意義務，為合理用槍，一審判決並無違誤，駁回檢方上訴，仍判決無罪，還可上訴。（編輯：蕭博文）1130529