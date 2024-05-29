苗縣銀樓遭搶歹徒整盤戒指端走 警鎖定對象查緝

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗縣公館鄉1間銀樓今天晚間遭搶，歹徒佯稱選購金飾，伺機把整盤63只、總重約9兩的金戒指全數搶走，隨即搭乘接應車輛逃逸；警方掌握特定對象查緝中。

受害店家是苗栗縣議員曾美露在公館鄉大同路所開設的銀樓，她表示，晚間7時許，1名年約30多歲男性進入店內，聲稱要購買女性戒指，當時因店員不在，她便前往幫忙招呼客人。

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曾美露指出，男子起初稱要買女戒、接著又說要買男戒，在挑選過程中幾番猶豫，最後決定好一對對戒，對方卻趁她在計算今日盤價時「整盤端走」衝往店外，搭上1輛白色接應車輛，往苗栗市方向逃逸。

苗栗縣警察局接獲報案，立即出動警網查緝，苗栗分局分局長潘嘉旺表示，歹徒佯裝選購金飾行搶，受害店家損失63個戒指、總重約9兩多，目前根據車牌鎖定特定對象，積極查緝中。（編輯：張銘坤）1130529