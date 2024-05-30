苗縣議員開設銀樓遭搶63只金戒指 警連夜4小時逮4嫌

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣議員曾美露在公館鄉所開設銀樓，昨天晚間遭歹徒搶走63只、總重約9兩的金戒指，警方成立專案小組連夜偵辦，4個多小時後即在國道清水服務區逮捕4名犯嫌送辦。

曾美露開設在公館鄉的一間銀樓29日晚間7時22分許發生搶案，曾美露還原案發過程，1名男子進入店內，先佯稱要買女性戒指，接著又說要買男戒，不料，對方趁她計價時，竟端走整盤63只金戒指、重約9兩餘，總價逾新台幣90萬元，隨即衝出店外搭乘接應車輛逃逸。

警方獲報後，苗栗縣警察局長陳世煌親自率員到場，指示警察局刑警大隊與苗栗分局成立專案小組，迅速掌握下手行搶的32歲張姓男子涉嫌重大，經連夜查緝，今天凌晨零時許，在國道3號清水服務區停車場查獲張嫌及其同夥31歲楊姓、31歲劉姓及24歲李姓共4男蹤跡，立即壓制逮捕。

警方調查，犯嫌為躲避警方查緝，先由張男及楊男在台13線苗栗段竊取自小客車車牌懸掛在白色犯案車輛，接著前往公館鄉金飾店，由張男佯稱要購買金飾，在店家提供金飾供其挑選之際，伺機搶奪金飾，得手後搭乘楊男駕駛等待接應的車離開；為躲避查緝，張、楊2人先逃往銅鑼方向與劉姓及李姓同夥會合，駕駛另一車輛逃往台中逢甲地區。

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警方調閱相關監視器影像，確認犯嫌身分後以車追人，在國道3號清水服務區停車場掌握4人蹤跡，經壓制逮捕，現場起獲遭搶金戒指44只（約6兩餘）、變賣金飾後贓款21萬餘元及手機5支等贓證物，全案依竊盜及搶奪罪嫌移送苗栗地檢署偵辦並建請羈押。

苗栗分局表示，全案於案發後約4小時迅速偵破，除了受害商家在第一時間報案外，警方也在最短時間迅速集結警力，由縣警局刑警大隊全力支援，加上運用科技偵查，鎖定犯案對象，終將4人緝獲送辦。（編輯：陳仁華）1130530

曾美露 苗縣銀樓遭搶歹徒整盤戒指端走 警鎖定對象查緝