遊覽車駕駛國3超速亂變車道擦撞釀4死 一審判3年6月

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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）遊覽車駕駛陳文貴去年10月21日開遊覽車，行經國3南向263.7公里處，卻超速、亂變車道，與轎車擦撞釀4死；雲林地方法院日前依過失致死罪嫌，判陳男有期徒刑3年6月。

雲林地院今天指出，陳文貴民國112年10月21日上午9時許駕駛遊覽車，行經國道3號南向263.7公里處，陳男超速行駛且從外側車道往內側車道偏行，與同方向沿內側車道行駛而來的轎車發生擦撞。

雙方發生擦撞後，遊覽車偏行撞擊內側護欄，再往右偏行撞擊同方向沿外側車道，釀4死、多人受傷；檢方偵查終結，依法將陳男提起公訴。

合議庭調閱監視器，案發的國道3號路段最高速限為每小時110公里，陳文貴為遊覽車職業駕駛，領有合法駕照，卻超速、任意及驟然變換車道，又沒有使用方向燈並保持安全距離及間隔，釀重大車禍，造成4人死亡，顯然陳男確有過失，過失致人於死罪成立。

合議庭審查，陳文貴有多次交通事件違規紀錄，事故發生前一天睡眠並不充分，有睡眠不足、精神不濟及恍惚情形，更應謹慎駕駛、甚至拒絕駕駛，但陳男仍執意出勤，且不時有超過每小時120公里，甚至到達、逼近每小時130公里超速狀況。

法官認為，陳文貴嚴重違反遵守交通法規義務，造成重大危險及損害，違反義務情形及所造成的傷亡非常嚴重。

陳文貴已與2死者家屬達成和解，另2人未達成和解，其辯護人請求緩刑宣告。

合議庭審酌，陳文貴犯行所生危害嚴重，且全案已經宣告超過2年的有期徒刑，不符合緩刑宣告條件，最後依過失致人於死罪，判處陳男有期徒刑3年6月。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1130530