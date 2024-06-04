台中警掃黑送辦574人 幫派擺豬頭恐嚇也被逮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中4日電）台中警方去年度掃黑97件、逮捕治平對象送辦574人，查扣各式違法槍械與暴力犯罪工具，其中有竹聯幫背景的林男，以擺豬頭、潑灑穢物等方式暴力討債，都被警方循線逮捕送辦。

台中市警察局刑事警察大隊今天表示，針對涉及組織犯罪及各類暴力犯罪治平專案目標，台中警方民國112年度共破獲97件、送辦574人，查扣非法槍械12枝、各類暴力犯罪器具及不法所得新台幣447萬餘元。

其中，台中市刑大於112年12月間，破獲林姓男子成立的暴力犯罪集團，林男有竹聯幫仁堂明仁會背景，林男因與被害人有債務糾紛，以在被害人公司前擺豬頭及潑灑穢物方式討債，被害人因此陸續給予50多萬餘元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方掌握林男率眾以恐嚇、羞辱等方式索討債務等涉案事證後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組兵分多路，分別在新北市等地區，搜索逮捕林男與成員等5人到案，查扣手機及現金66萬餘元，全案依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

另外，台中太平警分局於112年5月間，破獲黃男組成的暴力集團，黃男等7人涉嫌以假藉債務、私下侵吞公司金錢、合資投資開店增額等為由，言詞恐嚇、控制脅迫被害人簽立本票，經警方逮捕黃男等人到案，查扣武士刀、手機等證物，全案依組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇等罪嫌送辦。（編輯：郭諭儒）1130604