越籍女求職遭同鄉誘騙來台 逼迫性交易近1年

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）1名越南籍女子遭同鄉陳姓女子以聘看護為由誘騙來台求職，結果遭囚禁在養生館逼迫性交易近1年，所得30多萬元更被吞掉，移民署高市專勤隊前往救出女子，並將涉案4人送辦。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊去年獲報，1名越南籍移工「小翠」疑遭人口販運性剝削，專勤隊人員深入調查發現雇主合法引進小翠後，隨即將其帶到經營的養生館，拘禁並逼迫小翠從事性交易，經報請高雄地檢署檢察官指揮，歷經數月跟監、蒐證及調查，將涉案4人依違反人口販運防制法、刑法妨害風化、妨害自由、偽造文書及就業服務法等罪送辦。

高市專勤隊今天上午指出，「小翠」原本經臉書求職，進而認識結婚來台，已取得國籍的同鄉陳女，陳女以公公年邁有聘請外籍看護需求為由，主動介紹仲介代辦申請來台工作，並承諾抵台後多加照顧。

不諳中文的「小翠」原以為遇到貴人，沒想到才剛抵台就被陳女載到其與丈夫陳姓男子經營的養生館內拘禁，並以恐嚇、毆打傷害、扣留證件及不當債務約束等手段，逼迫24小時都需在養生館內從事性交易，遇有性癖或皮膚病等特殊客人也強迫接客，甚至連生理期期間都無法休息。

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陳姓夫妻不僅要求「小翠」向同事隱瞞移工身分，並時常恐嚇不得向他人求援，期間雖有客人發現其身上傷痕想報警，但都因她擔憂遭報復及加重債務不敢求助。專勤隊粗估其性交易所得高達新台幣30多萬元，直到將她救出才終止近1年來被殘害夢魘。

高市專勤隊長趙志成呼籲，人口販運防制法及相關配套子法修正案已於今年元旦起實施，為擴大打擊人口販運犯罪，法條明文加重罰則刑度並擴大處罰態樣。未來移民署將持續配合地檢署指揮，針對轄區熱點加強查緝，持續掃蕩、取締轄內地下特種行業，防堵跨國犯罪。（編輯：黃世雅）1130611