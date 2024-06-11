男租南投河川地供亂倒營建廢土 連同7交通業者送辦

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）阮姓男子租河川地卻供人亂倒營建廢土、廢鐵等，河川巡查人員報案，警方調閱監視器發現7業者多輛曳引車載物品進入卻空斗離場，承租人及7業者依廢棄物清理法送辦。

南投縣政府環境保護局今天發布新聞稿表示，去年11月接獲河川巡查人員報案指出，在國姓鄉國姓段河川地遭堆置、回填廢土，經會同報案機關、警方到場勘查，發現這處河川地除遭回填堆置大量營建廢土，也摻雜廢鐵、塑膠等廢棄物，占地面積約2700平方公尺。

南投縣環保局指出，警方調閱監視器發現7家交通公司所屬多輛營業曳引車行經案發地點聯外道路，且往返途中拍到車斗載運物清空，研判已倒在現場，經環保局調查這7家交通業者皆無申請廢棄物清除許可文件。

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環保局指出，案發河川地屬河川分署管理，當時出租用於種植作物，依合約規定承租人不得有違反環保法規行為，阮男卻將承租土地提供不明業者回填堆置營建廢棄物；土地承租人阮男、7家交通公司依違反廢棄物清理法第41條、第46條第3款、第4款，後續由南投縣警察局埔里分局調查，近期移請南投地檢偵辦。

環保局長李易書說，加強查緝水利、農業用地非法棄置及回填營建廢棄物，民眾若有土地整地或填土改良需求，須向農業機關、土地管理機關申請取得許可，勿聽信廠商「免費填土」謊言，或為謀利而同意提供土地回填營建廢棄物，查獲可處1年至5年有期徒刑，並得併科新台幣1500萬元以下罰金。（編輯：陳仁華）1130611