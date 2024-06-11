投資新板傑仕堡涉背信致新壽損失億元 吳東進等17人遭約談

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（中央社記者高華謙新北11日電）時任新光人壽董事長吳東進等人涉為關係企業付旗下傑仕堡大樓裝潢費、無償提供樂齡宅等，使新光人壽損失約新台幣1億元，檢調今天約談吳等17人，全案朝保險法特別背信罪偵辦。

檢調調查，新光人壽獲土地地上權後，投資興建「新板傑仕堡」；在2019年間至2021年間，時任新光人壽董事長吳東進與總經理蔡雄繼等人把傑仕堡租給關係企業使用後，卻涉嫌為關係人支出裝潢費等工程款項，沒有為新光人壽最大利益考量，使新光人壽損失約1億元。

此外，檢調還查出，新光人壽高層還委託傑仕堡商旅公司經營樂齡宅並出租，但卻無償提供數百房次給4至5間關係企業使用，使新光人壽短收數百萬元租金利益。

全案經金管會移送後，新北地檢署今天指揮調查局台北市調查處兵分18路搜索新光人壽、新板傑仕堡與吳東進住家等處，並約談吳東進、蔡雄繼等17名被告與2名證人到案說明，另查扣帳冊、手機與電磁紀錄等證物。

金管會2022年3月才就新板傑仕堡案對新壽開出重大裁罰單，當時新壽未確實落實新板傑仕堡B棟查核控管、辦理新板傑仕堡住宿及出租作業有缺失等，金管會因此開罰新壽300萬元。

新板傑仕堡官網指出，新光人壽以「全齡共享」為目標，導入集團資源，包括醫療、保全及傑仕堡商旅專業酒店式管理服務等，建立「傑仕堡有氧園區」，主要設頂級酒店式寓所「新光新板傑仕堡」及傑仕堡有氧酒店、JX健身俱樂部、A+美容會館、昕新智慧診所與新光音樂廳等多元設施，打造以共享經濟理念出發的「全齡生活園區」，滿足食衣住行育樂醫7大生活需求。（編輯：方沛清）1130611