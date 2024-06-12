新光人壽營運新板傑仕堡涉背信 吳東進1億元交保

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（中央社記者高華謙新北12日電）新光人壽經營旗下「新板傑仕堡」疑涉不法，檢調依保險法特別背信罪約談17名被告，其中6人移送新北地檢署，檢察官漏夜複訊，今天上午7時許諭令新壽前董事長吳東進以新台幣1億元交保。

此外，同樣列為被告的新壽前總經理蔡雄繼200萬元交保；傑仕堡商旅公司負責人呂炳賢100萬交保；新壽保險代理部張姓資深協理100萬交保；另2名管理階層盧姓、林姓被告分別以200萬元與100萬元交保。其餘11名被告經調查局台北市調查處訊問後請回。

檢調調查，新光人壽投資興建位於板橋的「新板傑仕堡」，不過在2019年間至2021年間，時任新光人壽董事長吳東進與總經理蔡雄繼等人把傑仕堡租給關係企業使用後，卻涉嫌為關係人支出裝潢費等工程款項，沒有為新光人壽最大利益考量，使新光人壽損失約新台幣1億元。

此外，檢調還查出，新光人壽高層委託傑仕堡商旅公司經營樂齡宅並出租，卻無償提供數百房次給4至5間關係企業使用，使新光人壽短收數百萬元租金利益。

全案經金管會移送，新北地檢署昨天指揮調查局台北市調查處兵分18路搜索新光人壽、新板傑仕堡與吳東進住家等處，並約談吳東進、蔡雄繼與呂炳賢等17名被告與2名證人到案說明，另查扣帳冊、手機與電磁紀錄等證物。

根據新板傑仕堡官網，新光人壽以「全齡共享」為目標，提供醫療、保全及傑仕堡商旅專業酒店式管理服務等，建立「傑仕堡有氧園區」，主要設頂級酒店式寓所「新光新板傑仕堡」及傑仕堡有氧酒店等多元設施，打造以共享經濟理念出發的「全齡生活園區」，滿足食衣住行育樂醫7大生活需求。

金管會2022年3月才就新板傑仕堡案對新壽開出重大裁罰單，當時新壽未確實落實新板傑仕堡B棟查核控管、辦理新板傑仕堡住宿及出租作業有缺失等，金管會因此開罰新壽300萬元。（編輯：謝雅竹）1130612