新光人壽不動產投資違規 金管會今年3度開罰

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新光金旗下新光人壽投資新北市三重區土地，但未能確實掌握開發時程，不符合即時利用並有收益標準，金管會保險局18日宣布開罰新壽新台幣100萬元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北18日電）新光金旗下新光人壽投資新北市三重區土地，但未能確實掌握開發時程，不符合即時利用並有收益標準，金管會保險局今天宣布開罰新壽新台幣100萬元，為新壽今年第3度因不動產投資違規挨罰。

新光金今天代子公司新壽公告表示，針對裁罰案已改善完成，保戶權益不受影響。

保險局今天指出，新壽在2014年、2015年間購入新北市三重區三重段土地，雖在2015年8月25日董事會決議通過不動產由自用轉列為投資用，並註記「待簽約後始行轉列」，但依2016年7月14日取得的建造執照所載建築物概要為旅館，即三重水漾傑仕堡，但新壽未能確實掌握開發時程。

保險局表示，按當時規定，保險業投資素地應按取得時規劃時程確實辦理開發，最長應在取得日起5年內興建完工並符合即時利用並有收益標準，但新壽取得素地已逾5年，仍未符合相關規定，因此依保險法規定核處罰鍰100萬元。

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新壽7月6日剛吃下保險局一張不動產投資違規罰單，根據保險局當時裁罰書，新壽辦理台北市中正區南海段三小段848地號等12筆土地不動產投資案，早在2009年、2010年取得土地，但沒有依照所報時程規劃確實辧理開發，以致未符合即時利用並有收益標準，保險局因此開罰100萬元。

除了前述2項裁罰案為保險局開出的非重大裁罰單，今年3月10日金管會也對新壽開過一張重大裁罰單，主因新壽未確實落實新板傑仕堡B棟查核控管、辦理新板傑仕堡住宿及出租作業有缺失等，開罰新壽300萬元。（編輯：潘羿菁）1110718