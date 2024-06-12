高雄港外台籍貨輪起火 2人傷勢重吊掛送醫

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（中央社記者張已亷、林巧璉高雄12日電）台籍貨輪「輝豐輪」今天在高雄港外海起火，造成3人燒燙傷，其中2人傷勢較重由直升機吊掛返台送醫，其餘10名船員經海巡艇接駁返回，詳細起火原因待調查。

海洋委員會海巡署發布新聞稿指出，「輝豐輪」上載有12名船員，其中10名台籍、2名外籍，船隻上午8時許航行至高雄港西南方約17浬時起火，獲報後空勤總隊出動搜救機2架次、海巡2艇、1艦總計3艘次救援。

海巡署表示，直升機到現場先吊掛1名台籍、1名印尼籍燒燙傷較嚴重船員返回送醫，「輝」輪火勢一度控制撲滅，但9時許又再度復燃，考量全體船員安全，「輝」輪船長決定棄船，由海巡艇救援受困10名船員，其中1名台籍船員因燒燙傷送醫。

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火勢造成年約50歲台籍、印尼籍船員肢體燒燙傷，送往高雄市立小港醫院救治，2人意識清楚，目前皆於急診留觀治療中，另外1名年約75歲台籍船員則受臉部、雙手約30%燒燙傷，意識清醒送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫治，目前在急診外傷科緊急處置中，後續將入住院內燒傷中心。

據了解，「輝」輪船艙上午因不明原因起火，海巡相關人員在事發周邊海域戒護，船隻目前仍在悶燒、暫無漏油情形，已由航港局南部航務中心召開應變會議，若需其他協助將通知相關單位處置。（編輯：謝雅竹）1130612