9儲運業者抗罰4545萬元案 法院判敗訴

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（中央社記者劉世怡台北12日電）長榮國際儲運等21家業者共同決定恢復收取3噸以下CFS出口機械使用費，公平會重行決議開罰共新台幣6525萬元；其中9家業者遭罰4545萬元興訟抗罰，台北高等行政法院今天認定開罰有理，判業者敗訴。可上訴。

法院指出，21家業者恢復收費方式，僅1家貨櫃場以每計費噸50元計收，其餘20家業者都以每計費噸55元計收，可見21家業者除有透過聚餐為訊息交換意思聯絡，也具有行為一致性。

判決指出，21家業者為彼此具競爭關係事業，屬於公平法所定聯合行為主體，他們以協議合意方式，共同決定恢復收取費用，以相互約束事業活動，足以認定。

法院指出，本件參與聯合行為的貨櫃儲運協會會員21家，已占全國業者6成以上，若以全國貨櫃集散站營業額及CFS出口運量計算市場占有率，21家業者也占全國營業額及運量8成以上，即本案聯合行為依「量的標準」或「質的標準」，均可認足以影響貨櫃集散服務市場供需功能，已符合公平法聯合行為構成要件，公平交易委員會對業者分別裁處罰鍰，核無違誤，判業者敗訴，可上訴。

全案緣於公平交易委員會調查，長榮國際儲運、東亞運輸倉儲等21家業者於民國102年12月10日及103年2月26日，利用貨櫃儲運事業協會召開會議後餐敘時間，進行意見溝通，討論恢復收取3噸以下CFS出口機械使用費。

公平會認定，21家業者占全國貨櫃集散站營業額及CFS出口運量8成以上，且屬同一產銷階段的水平競爭者；21家業者共同決定於103年7月間恢復收費，核屬「聯合行為」足以影響巿場功能，依公平交易法開罰共7260萬元，包含罰長榮國際儲運1725萬元、東亞運輸倉儲1300萬元。

其中9家業者不服提起行政訴訟抗罰，案經最高行政法院將案件發回，台北高等行政法院更一審認定，業者恢復收費，僅是貨櫃集散服務所繳費用的一小部分，且公平會分別就業者在103年7月至104年6月間的營業所得去計算罰鍰，計算營收並未區分「3噸以下」及「3噸以上」的CFS出口機械使用費，公平會開罰有裁量濫用的違法，判9家業者勝訴（免罰），後續因無人上訴而確定。

為此，公平會另為適法處分，於110年間開會決議，經計算後，對21家業者開罰共6525萬元，包含罰長榮國際儲運1630萬元、東亞運輸倉儲1300萬元。

其中包含長榮國際儲運、東亞運輸倉儲等9家業者不服遭罰共計4545萬元，提起行政訴訟抗罰，案件由台北高等行政法院審理。（編輯：方沛清）1130612