8旬翁機車闖阿里山林鐵平交道 列車急剎無人受傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）阿里山林鐵列車今天上午9時許經嘉縣竹崎鄉56號平交道時，一名8旬老翁騎機車闖平交道，撞遮斷桿後翻倒在鐵軌上，列車緊急剎停無人受傷，但延誤23分鐘，老翁被警方依法送辦。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱接受中央社記者訪問表示，上午9時從嘉義車站開往十字路車站的定期列車，上午9時45分從竹崎車站發車，剛出站將行經56號平交道時，警燈音及遮斷桿均正常作動，仍有1輛機車闖越平交道，列車緊急剎停並未受損，也未撞擊闖越機車及民眾。

周恆凱說，經竹崎車站通報警方派員到場處理，確認為闖越平交道事件，列車於上午10時6分發車續行，延誤23分鐘，影響乘客156名，機車騎士由警方帶回派出所製作筆錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方調查，8旬柳姓老翁騎機車到平交道前，平交道遮斷桿已放下，柳男迎面撞上遮斷桿連人帶車摔倒，將依道路交通管理處罰條例送監理機關裁罰。

依據「道路交通管理處罰條例」第54條規定，闖越平交道處新台幣1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年，因而肇事者，吊銷其駕駛執照。阿里山林鐵處籲請大眾遵守交通規則，以維自身及行車安全。（編輯：李淑華）1130613