台中水湳市場凌晨火警 延燒4攤位無人傷

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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市西屯區水湳市場內攤販今天凌晨發生火警，消防局到場時已全面燃燒、火勢猛烈，共延燒4處攤位，幸案發時店家未營業，火勢撲滅後無人傷亡，起火原因待警消調查釐清。

台中市消防局今天表示，凌晨2時9分接獲民眾報案指，西屯區中清路二段189巷於水湳市場內發生火警，立即派遣水湳分隊等共計5個單位，出動各式消防車14輛、消防人員48名前往搶救。

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消防人員表示，火警現場起火點為2層樓磚造、3樓鐵皮加蓋建築物，到場時建築物1樓及臨路攤位4處已全面燃燒，立即布署水線搶救，火勢於凌晨2時28分撲滅，幸案發當時店鋪皆未營業，經搜索確認，無人受傷受困。

轄區台中市警察局第六分局表示，初步調查攤位營業項目為麵攤、豬肉攤等，起火店鋪無人居住。火勢撲滅後，由消防局實施封鎖，火警目前未發現人為加工因素，起火原因待消防局調查釐清。（編輯：謝雅竹）1130614