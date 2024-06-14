苗栗苑裡交通事故 轎車失控「犁田」

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣苑裡鎮1輛自小客車今天行經苗130線道路，不明原因失控衝出路面，整輛車在稻田中滑行，剷平正要結穗的水稻，所幸駕駛和乘客均未受傷，事故原因由警方調查釐清。

苗栗縣警察局通霄分局山腳派出所所長胡建國表示，上午9時許接獲通報，苑裡鎮130線與德行路路口發生交通事故，現場為吳姓女子（40歲）駕駛自小客車，載熊姓友人（56歲）沿130線西往東行駛時，因不明衝入田間。

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警消趕抵事故現場，駕駛及乘客均未受傷，只是車輛在稻田失控滑行過程剷平水稻，留下一條光禿禿痕跡，附近居民見狀戲稱，自小客車幫忙「犁田」，只不過正在結穗的水稻已無法收割。現場事後找來拖吊車協助，才把車輛拉回路面。

警方指出，吳女酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清，呼籲民眾駕駛車輛務必注意自身身體、精神狀況，並遵守交通規則，以維護自身及其他用路人安全。（編輯：李錫璋）1130614