南警破獲賽鴿協會聚賭逮7人 查扣1.1億元賭金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市警局刑警大隊今天宣布破獲佳里區某賽鴿協會聚賭，查扣近10個帳戶約新台幣1億1000萬元賭金，同時逮捕會長黃姓男子等7名男女送辦。

台南市警局刑大告訴中央社記者，佳里區某賽鴿協會已運作20多年，檢警去年發現此鴿會以「虛擬、人頭鴿舍」或超齡鴿參賽增加歸返機率，製造不實成績，以詐領鉅額獎金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此鴿會今年春季賽鴿已結束，賭金高達5600萬元，夏季賽鴿6月7日開賽，逾4000隻鴿子參賽，檢警在開賽前緝捕，一舉逮捕66歲黃男等7名男女，涉案人幾乎全是家族成員。

檢警同時查扣近10個帳戶賭金約1億1000萬元、電腦主機、賽鴿協會組織章程、賽程表、113年夏季賽插組明細、賽鴿腳環感應器、會員名冊、鴿會帳冊、存摺及定存單等物，依賭博、違反動物保護法等罪嫌送辦。（編輯：郭諭儒）1130614