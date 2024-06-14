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南警破獲賽鴿協會聚賭逮7人 查扣1.1億元賭金

2024/6/14 17:56（6/14 18:06 更新）
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台南市佳里區某賽鴿協會2023年被檢警發現以「虛擬、人頭鴿舍」或超齡鴿參賽增加歸返機率等製造不實成績，詐領鉅額獎金。檢警在2024年夏季賽鴿開賽前緝捕，一舉逮捕7名涉案人，同時查扣近10個帳戶賭金約新台幣1億1000萬元等贓證物。圖為警方搜索情形。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年6月14日
台南市佳里區某賽鴿協會2023年被檢警發現以「虛擬、人頭鴿舍」或超齡鴿參賽增加歸返機率等製造不實成績，詐領鉅額獎金。檢警在2024年夏季賽鴿開賽前緝捕，一舉逮捕7名涉案人，同時查扣近10個帳戶賭金約新台幣1億1000萬元等贓證物。圖為警方搜索情形。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年6月14日
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（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市警局刑警大隊今天宣布破獲佳里區某賽鴿協會聚賭，查扣近10個帳戶約新台幣1億1000萬元賭金，同時逮捕會長黃姓男子等7名男女送辦。

台南市警局刑大告訴中央社記者，佳里區某賽鴿協會已運作20多年，檢警去年發現此鴿會以「虛擬、人頭鴿舍」或超齡鴿參賽增加歸返機率，製造不實成績，以詐領鉅額獎金。

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此鴿會今年春季賽鴿已結束，賭金高達5600萬元，夏季賽鴿6月7日開賽，逾4000隻鴿子參賽，檢警在開賽前緝捕，一舉逮捕66歲黃男等7名男女，涉案人幾乎全是家族成員。

檢警同時查扣近10個帳戶賭金約1億1000萬元、電腦主機、賽鴿協會組織章程、賽程表、113年夏季賽插組明細、賽鴿腳環感應器、會員名冊、鴿會帳冊、存摺及定存單等物，依賭博、違反動物保護法等罪嫌送辦。（編輯：郭諭儒）1130614

#台南市警局刑警大隊
#佳里區
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