通訊軟體學習栽植方式 台中警逮捕室內大麻種植戶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中17日電）34歲吳姓男子透過通訊軟體向暱稱「絕命毒師」的網友學習大麻栽種方法，並購買種子及種植器具，吳男正想擴大栽種面積時，遭警方逮捕並查獲大麻成品等相關證物，依法送辦。

台中市刑警大隊偵四隊今天發布新聞稿指出，今年1月執行網路巡邏時，發現吳姓男子在網路大量購買疑似用來種植大麻的器材，報請台中地檢署檢察官指揮。經數月蒐證，日前見時機成熟，警方持搜索票在台中市西區某處公寓，查獲吳男以及大麻成品等證物。

警方調查，吳男透過通訊軟體向一名暱稱為「絕命毒師」的網友學習大麻栽種方法，並且購置大麻種子及相關種植器具，「絕命毒師」也提供售後服務，教導吳男如何使用種植器具及相關農業知識。

警方指出，吳男自稱覺得外面販售的大麻太貴乾脆自己種，他也反饋種植結果，種植時遇到困難也會向「絕命毒師」討教，他順利搭建一組方便聚光的帳篷，催生大麻後，成功培育出大麻幼苗，並先收成大麻花。

刑大偵四隊持搜索票執行攻堅時，發現尚有一組帳篷尚未搭建完成，吳男正準備擴大栽種範圍，還未完成就被警方查獲，成功阻攔大麻流出市面。

警方在吳男租屋處查扣大麻、大麻植株、大麻成品、大麻種子等相關證物，市價新台幣60萬元。警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌將吳男移送台中地檢署偵辦，今年7月台中地檢署起訴。（編輯：黃世雅）1130817