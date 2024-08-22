本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賈永婕接台北101董事長 9/3董監改選後上任
首頁 / 社會

桃園龜山路面坑洞疑釀死亡車禍 公路局緊急填補

2024/8/22 17:24（8/22 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市龜山區日前發生一起死亡車禍，有雙載機車疑似為閃避路面坑洞撞上貨車，造成女性乘客死亡。交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段22日指出，在獲報發生車禍後已立即派員填補，後續也進行事故處理及補償事宜。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 113年8月22日
桃園市龜山區日前發生一起死亡車禍，有雙載機車疑似為閃避路面坑洞撞上貨車，造成女性乘客死亡。交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段22日指出，在獲報發生車禍後已立即派員填補，後續也進行事故處理及補償事宜。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 113年8月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園市龜山區20日發生死亡車禍，有雙載機車疑似為閃避路面坑洞撞上貨車，造成後座女乘客死亡。公路局中壢工務段今天說，當天即緊急填補坑洞，後續將進行事故處理及補償事宜。

龜山警方調查，23歲陳姓男子晚間7時25分許，騎機車載20歲黃姓女子行經龜山區萬壽路一段283號前時，疑似為了閃避路面上的坑洞打滑，從外側車道偏移往中線車道，與43歲劉姓男子駕駛的大貨車發生擦撞。

警方調查，事發時黃女被貨車輾壓、陳男多處擦傷，黃女送往長庚醫院急救後仍宣告不治，雙方駕駛酒測值為0，全案已報請檢察官相驗釐清死因，確切案發經過及肇責等也待釐清。

交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段指出，上週進行養護路段巡查時就有發現該路面出現坑洞，當天即修補完成，20日白天巡查該路段時也未發現坑洞。

中壢工務段指出，由於20日下午發生強降雨，4個多小時的雨量值高達61毫米，且適逢下班時段，大量的車潮輾壓路面，造成突發凹陷坑洞。獲報車禍後已立即派員將坑洞填補，後續也將進行事故處理及補償事宜，並在強降雨時期加強道路巡查頻率。（編輯：李錫璋）1130822

桃園市龜山區20日發生死亡車禍，23歲陳姓男子晚間騎機車搭載20歲黃姓女子行經萬壽路一段時，疑為閃避路面坑洞打滑，與43歲劉姓男子駕駛的大貨車發生擦撞，黃女遭貨車輾壓、陳男多處擦傷，黃女送醫急救仍宣告不治。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 113年8月22日
桃園市龜山區20日發生死亡車禍，23歲陳姓男子晚間騎機車搭載20歲黃姓女子行經萬壽路一段時，疑為閃避路面坑洞打滑，與43歲劉姓男子駕駛的大貨車發生擦撞，黃女遭貨車輾壓、陳男多處擦傷，黃女送醫急救仍宣告不治。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 113年8月22日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：