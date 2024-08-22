桃園龜山路面坑洞疑釀死亡車禍 公路局緊急填補

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（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園市龜山區20日發生死亡車禍，有雙載機車疑似為閃避路面坑洞撞上貨車，造成後座女乘客死亡。公路局中壢工務段今天說，當天即緊急填補坑洞，後續將進行事故處理及補償事宜。

龜山警方調查，23歲陳姓男子晚間7時25分許，騎機車載20歲黃姓女子行經龜山區萬壽路一段283號前時，疑似為了閃避路面上的坑洞打滑，從外側車道偏移往中線車道，與43歲劉姓男子駕駛的大貨車發生擦撞。

警方調查，事發時黃女被貨車輾壓、陳男多處擦傷，黃女送往長庚醫院急救後仍宣告不治，雙方駕駛酒測值為0，全案已報請檢察官相驗釐清死因，確切案發經過及肇責等也待釐清。

交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段指出，上週進行養護路段巡查時就有發現該路面出現坑洞，當天即修補完成，20日白天巡查該路段時也未發現坑洞。

中壢工務段指出，由於20日下午發生強降雨，4個多小時的雨量值高達61毫米，且適逢下班時段，大量的車潮輾壓路面，造成突發凹陷坑洞。獲報車禍後已立即派員將坑洞填補，後續也將進行事故處理及補償事宜，並在強降雨時期加強道路巡查頻率。（編輯：李錫璋）1130822