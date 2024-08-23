律師洩密遭停職仍接案 桃檢起訴建議從重量刑

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（中央社記者葉臻桃園23日電）劉姓執業律師因偽證、洩密等罪被判刑確定，期間卻仍接受製毒集團委任、協助洩密，並無視律師懲戒委員會停職決議私下接案。桃園地檢署日前偵結起訴，並建請法院從重量刑。

桃園地檢署起訴書指出，39歲劉姓執業律師民國110年8月間，因替製毒集團辯護時將偵查內容透露給未到案共犯，去年2月22日被依洩漏國防以外之秘密、藏匿犯人並使之隱避、教唆偽證等罪，被台北地方法院判處有期徒刑4月、5月，緩刑5年確定。

起訴書指出，劉姓律師在該案審理期間，再度接受製毒集團委任，洩漏偵查秘密給集團成員，讓成員間彼此傳遞消息，知道偵查過程、內容等，增加檢警查緝難度。

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起訴書指出，劉姓律師也因該案，被律師懲戒委員會決議自111年7月19日至111年11月18日停止執行職務4月，但劉姓律師仍偷偷接案，導致不知情的9人委任其處理訴訟、撰狀等，並給付酬金共新台幣41萬5000元。

桃園地檢署今天表示，劉姓律師涉犯洩漏國防以外秘密、行使偽造私文書之詐欺取財等罪嫌，日前偵結並提起公訴；考量劉姓律師不思遵守律師職業倫理，視律師懲戒委員會停職決議為無物，蓄意隱瞞及詐欺委任人，知法犯法，建請法院從重量刑，以示懲戒。（編輯：李錫璋）1130823