女律師涉洩漏偵查秘密 10萬元交保

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（中央社記者謝幸恩台北24日電）北檢偵辦「創世紀市場」非法交易個資案，查出林姓主嫌的律師杜姓女子涉嫌將偵查中的資料洩漏給其他被告，昨天搜索並約談杜女到案說明，今天上午諭令杜女以新台幣10萬元交保。

「創世紀市場」（Genesis Market）網站曾提供註冊用戶以虛擬貨幣購買駭客竊取的個人資料、網站登入帳號、密碼等權限資訊。去年，美國聯邦調查局查封了「創世紀市場」的域名，並將與台灣相關的註冊用戶資訊提供給法務部調查局進行追查。

檢調調查，林姓男子等人涉嫌以「包裹式」手法購買數千筆台灣民眾在社群平台、電商平台等使用的帳號密碼、手機號碼及身分證字號等敏感資訊。檢調於今年4月和7月間分別展開搜索，並將林男約談到案，訊後聲押禁見獲准。

日前，檢調進行另一波偵查行動時，發現杜姓女律師將偵查中的資訊告知另一名被告，台北地檢署昨天指揮調查局資安工作站兵分2路進行搜索，並約談杜女及2名證人到案說明。

檢察官漏夜複訊後，今天上午諭令杜女10萬元交保，全案朝刑法非公務員洩漏國防以外秘密罪嫌方向偵辦。（編輯：李錫璋）1130824