高雄男酒駕自撞路邊5車 警開罰最高18.9萬送辦

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高雄王姓男子今天清晨開車因未開大燈行車搖晃遭員警攔檢，但王男加速逃逸自撞路邊5輛自小客車受困，警方救出後發現酒測超標，除依公共危險罪送辦，也開罰最高18萬9600元。

高雄市政府警察局三民一分局十全路派出所員警清晨4時許執行巡邏勤務，行經十全一路與民族一路口時發現24歲王姓自小客車駕駛未依規定使用大燈，且左右搖晃、行車不穩，便尾隨攔查。

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豈料王男發現巡邏車後，疑心虛拒檢加速逃逸，逃逸至覺民路與平等路口，自撞停放於路邊停車格內5輛自小客車，王男受困車內，由員警立即協助救出送往高醫救治。

由於王男酒測值超過法定標準，警方當場依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。另王男涉違反道路交通管理處罰條例，警方共告發包括拒檢逃逸、危險駕駛、未開大燈未依規定使用方向燈、酒後駕車等4張罰單，共處最高新台幣18萬9600元。（編輯：謝雅竹）1130824