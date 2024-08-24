死囚王鴻偉聲請再審 第20度遭駁回

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（中央社記者謝幸恩台北24日電）男子王鴻偉被控追求女子不成予以砍殺致死，遭判死刑確定，王鴻偉以有真誠悔改之心及教化可能性等理由第20度聲請再審。高院認為，以相同理由聲請再審不合法，日前裁定駁回。

出身富裕家庭的王鴻偉被控在民國89年9月間，將心儀女子張雅玲載往新北淡水，因張雅玲不願與王鴻偉交往，王鴻偉砍殺張雅玲上百刀後棄屍，98年5月14日遭判處死刑定讞。

自100年起，王鴻偉多次向法院聲請再審，也向最高檢察署聲請非常上訴，由時任檢察總長顏大和提起非常上訴，被最高法院駁回確定。此外，王鴻偉曾與另12名死囚提起行政訴訟，請求前總統蔡英文特赦或減刑遭駁回確定。

另外，王鴻偉與其他死囚認為最高法院分案實施要點中的「連身條款」違反公平審判等原則，曾據此聲請釋憲，但憲法法庭去年判決條文合憲。

今年，王鴻偉再次向台灣高等法院聲請再審，主張他在犯罪後多次寫道歉信給被害人家屬，並抄寫佛經迴向給被害人，已有真誠悔改之心。

王鴻偉認為，法院先前以他多年前與父母的會談內容「你們先不要跟對方和解，到時候賠了錢，又賠了兒子」等發言，認定他無悔意，此部分判決不當。

高院則認為，王鴻偉先前已以相同理由聲請再審，本件聲請違背刑事訴訟法程序且無從補正，日前裁定駁回其聲請。可抗告。

此外，37名死囚包括王鴻偉在內，認為死刑違反憲法平等權、生存權，已聲請釋憲。憲法法庭於今年4月23日召開言詞辯論庭。（編輯：李錫璋）1130824