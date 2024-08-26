女藥頭藏身台中柑橘園 假借農夫身分交易毒品被逮

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市警方今天宣布查獲毒品案，女藥頭租用農地種植柑橘維生，假借農夫身分交易毒品，警方在女藥頭於農園內交易毒品時拘捕到案，全案經檢方依違反毒品危害防制條例提起公訴。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵二隊表示，偵辦販毒案向上溯源時，發現王姓女子（51歲）涉有重嫌，隨即成立專案小組並報請台中地方檢察署指揮偵辦。

警方調查發現，王姓藥頭居住於台中市豐原區，租用農地種植柑橘維生，日前見毒品市場龐大，有利可圖，於是假借農夫身分，暗地當起藥頭交易毒品。

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警方指出，許多毒蟲藉由購買柑橘名義，和王女交易毒品，因農園位置偏僻，平日不太有人察覺，王女平時也以農夫穿著打扮，企圖規避警方查緝。

經警方長期蒐證完備後，利用王女再次於果園內交易毒品時，持台中地方法院核發的搜索票將王女拘捕到案，當場查獲第一級毒品海洛因3包（毛重10.77公克）、第二級毒品安非他命1包（毛重0.59公克）及行動電話1支等贓證物，全案經檢察官偵結後，認犯罪事證明確，依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。（編輯：李淑華）1130826