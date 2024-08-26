台中太平某幼兒園疑涉不當管教 市府介入調查

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市太平區有幼兒園教保員疑涉不當管教，警方接獲家長報案依傷害罪受理。中市教育局調查表示，園方僅提供部分畫面，並稱部分監視設備毀損，若查獲違法或規避調查，嚴懲嚴辦。

台中市接連傳出幼童遭不當對待及管教事件，日前烏日私立道町森幼兒園1名教保員對幼生關黑屋、綁手腳，市府調查發現恐涉集體施虐，勒令停業1年。慈興文教基金會非法開辦暑訓營，幼童遭志工掐脖折手壓制在地，市府勒令停辦開罰。

太平區也傳出有幼生遭幼兒園老師不當管教，家屬在臉書社群「幼兒園大小事」發文敘述過程，就讀中班的小孩在幼兒園內的課外活動中，疑似遭到班級導師不當管教，幼童返家告知父母在學校各項活動後，父母才知道此事。

家長向幼兒園反映，但因認為園方態度消極，雙方協調未果，持醫院診斷證明19日向太平警分局報案。警方表示，依傷害罪受理在案，並通報兒少保護案件，全案釐清後依法移送台中地檢署偵辦。

台中市教育局透過文字稿表示，8月19日接獲家長反映，太平區某私立幼兒園教保服務人員於8月15日在戶外活動課程結束時，教保員疑似以拖拉方式下階梯至戶外遊樂區，並大聲斥責幼生。

教育局指出，8月20日召開審查小組開會決議受理，要求園方提供監視器畫面加速釐清，因園方目前僅提供部分畫面並聲稱另有部分監視設備損毀，教育局除將畫面提供調查小組加速調查中，也將盡其所能釐清全盤真相，若查獲違法或規避調查，一定嚴懲嚴辦。（編輯：李淑華）1130826