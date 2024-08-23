慈興暑訓營志工對孩童掐脖折手 台中市府調查受害不只1人

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中1名6歲男童參加慈興文教基金會的暑訓營遭志工掐脖折手壓制在地，中市府陸續接獲該單位不當對待通報，研判受害人數不只1人，擴大調查。基金會違法招生也遭市府勒令停辦開罰。

台中市1名6歲男童參加慈興文教基金會開辦暑期營，疑因太慢進教室，竟遭志工掐脖折手還壓制在地，家長驚覺孩子不對勁，入校調閱監視器才發現孩子遭不當對待情事，日前已報警。市府獲報也介入調查。

台中市政府今天發布新聞稿，家防中心根據家長提供監視器畫面，發現行為人將幼童壓倒在地，將手反折、拉扯耳朵、捏脖子等，初步評估已違反兒少權法，依規定可處新台幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰，得公布其姓名或名稱。社工已訪視家長，今天將訪視行為人確認相關事實。

家防中心說明，本週陸續接獲該單位疑似不當對待的通報，受害人數可能不只1名，目前正擴大調查釐清。社工已訪視完部分幼童，孩子表示曾被行為人壓頭、戳頭及按壓肩膀等，將透過交叉比對幼童、家長與該單位相關人員的陳述；同時會同警方調閱監視器畫面查明真相。

教育局指出，慈興文教基金會未經核准立案即以暑訓營活動名義招生，收費並授課，違反補習及進修教育法，開罰11萬元，立即停辦並公告基金會名稱及負責人姓名。

而基金會擅自開課、收費，違反台中市教育事務財團法人設立許可及監督自治條例，第一次予以糾正，若經複查未改善，得勒令基金會停止會務運作，情節重大者則廢止設立許可。

另外慈興文教基金會負責人經營的慈興幼兒園，8月開設暑假正音先修班並進行課後照顧服務，涉違反幼兒教育及照顧法，裁處負責人6萬元罰鍰，停辦課後照顧服務。（編輯：謝雅竹）1130823