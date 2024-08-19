台中烏日幼兒園再被揪6人涉不當管教 勒令停辦1年

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中烏日區某私立幼兒園7月下旬傳出不當對待幼生案，中市府教育局今天表示，6度率隊調查，涉案教保員確定涉及不當對待外，更發現另6名教保員也疑涉不當對待幼生，勒令幼兒園停辦1年。

台中烏日區一家私立幼兒園日前遭踢爆發生幼童遭不當管教，家長發現孩子身上有不明瘀青，被關小黑屋、膠帶綁手等，多名家長向警方報案。

台中市府教育局今天發布新聞稿表示，7月29日獲報立即到園稽查、暫停涉案師職務並啟動專案調查，此名教保服務人員經「台中市教保服務機構不適任人員認定委員會」召開會議審議，認定有不當管教及體罰多名幼生。

教育局指出，此名教保服務人員不當行為包括手持鈴鼓敲打幼兒頭及背部等身體部位、用力拉扯幼兒床墊、突然強抱拖行幼兒身體與按壓頭部吃飯，以及將幼生關進廁所等行為；依違反教保服務人員條例規定，且屬情節重大，裁罰新台幣24萬元，依規4年內不得在教保服務機構任職。

教育局掌握14日內的監視錄影畫面，查訪100多名在園及離園幼生家長，經調閱全園各角落監視器畫面後，發現另有6名教保員疑涉不當對待幼生，已啟動另案調查，針對幼兒園是否涉及包庇等情事，將徹查到底。

教育局指出，此園未善盡督管職責，損害幼生權益情節重大，考量幼生就讀環境安全，決定加重裁處，勒令幼兒園自9月1日起停辦1年，並依法公告教保服務機名稱及負責人姓名；停辦期間幼生安置問題，教育局已組成專案小組並提供專案電話，會全力提供安置轉介服務。（編輯：陳仁華）1130819