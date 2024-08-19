基隆女嬰恐受大力搖晃腦出血 檢方傳喚保母訊後限制住居

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆一名5個月大女嬰委由保母照顧，女嬰15日因癱軟送醫，發現腦部出血，家屬懷疑與保母有關。檢察官為釐清案情，今天傳喚保母，經訊問後，諭令保母限制住居。

基隆地檢署檢察官為釐清案情，今天下午約3時以證人身分傳喚保母、保母的丈夫及孩子，經檢察官訊問後，保母轉為被告，以涉犯刑法傷害罪，晚間約6時諭令保母限制住居，以確保後續傳喚保母能夠配合到庭，另2人予以請回。

基隆市政府兒童及少年事務處副處長吳雨潔表示，居家托育服務中心今天中午派員前往保母家深入訪視，訪視人員仔細翻閱托育日誌，了解女嬰平時狀況及保母照顧女嬰方式，並再次檢查托育環境，確認環境安全、乾淨，符合相關規定。

吳雨潔指出，這名保母擁有豐富的收托經驗，在訪談過程中，保母透露平時相當注重照顧女嬰的方式及力道，如果女嬰出現哭鬧情況，都會以撫摸等方式安撫。

吳雨潔表示，基隆市府會持續關注女嬰的狀況，並提供必要協助，未來也會加強對托育服務的督導與管理，確保孩童的安全與福祉。

女嬰的姑姑昨天表示，女嬰的母親透過媒合平台，1日起將女嬰委託擁有證照的保母照顧，15日上午將女嬰送到保母家中，當天晚間女嬰的母親接到保母來電，指稱女嬰不喝奶，保母在安撫過程中女嬰突然四肢無力癱軟，要送衛生福利部基隆醫院急診。

女嬰的姑姑指出，醫師檢查後，女嬰有腦缺氧情形，轉送基隆長庚醫院救治，經腦部電腦斷層掃描，發現女嬰右腦有2處出血點。家屬詢問醫師腦出血成因為何，醫師回應女嬰可能受到大力搖晃，才會導致如此嚴重腦出血，家屬懷疑與保母有關，盼能查明真相。（編輯：戴光育）1130819