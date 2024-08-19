托嬰中心監視器上雲端 衛福部納入托育專法草案

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（中央社記者曾以寧台北19日電）防托嬰中心監視錄影畫面遺失，衛福部日前預告修正相關辦法要求雲端備份。社家署今天表示，因涉及後續調閱利用，須充分法律授權，將在托育專法草案加入相關條文，力拼今年送出。

托嬰中心不當對待時有所聞，兒少法明定托嬰中心應裝設監視錄影設備，然而監視畫面仍時而發生無故遺失、損毀等「巧合」。

衛生福利部社會及家庭署今年編列新台幣2億6000萬元，規劃設立「監管雲」，把所有托嬰中心監視器檔案上傳，保存影像至少30天；並於4月26日公告「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」第5條之1修正草案，近日在網站公告各界意見綜整回應表。

辦法修正草案問題，社家署代理署長張美美今天接受媒體電訪指出，專家學者指出，監視錄影帶內容上傳雲端，不僅只是異地備分，因為涉及未來若有托嬰中心的影像不見，必須從雲端調出來看，還有後續利用、查閱等，涉及個人資料保護問題，須要有法律充分授權，因此將在「兒童托育服務法」草案中加入相關條文。

「兒童托育服務法」專法制定時程，張美美說明，草案已經預告完畢，不過目前內容並沒有關於監視錄影資訊上雲端等相關條文，因此尚須調整，預估年底前完成修整、送出草案。

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張美美說，除了法規調整外，也先利用此機會總整、統一檔案規格；因為現在全台各托嬰中心監視器，分別有265種不同廠牌，設備數量達3萬8000多，須統一規格才能上傳雲端。

至於2.6億元預算是否足夠，張美美說，尚待標案出來，了解監視器設備是否須進行更換，才能確認經費是否充足。現階段除已規定托嬰中心要有專人管理錄影帶，也會由地方政府持續進行稽查。（編輯：李亨山）1130819