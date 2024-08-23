花蓮2歲女童遭同學施暴 幼兒園坦承疏失配合調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮縣1名2歲女童在幼兒園遭男童咬傷，家長查看監視器發現，女兒10分鐘內被男童咬臉、攻擊頭部多次，卻沒人理會。校方坦承疏失，2名教保員已離職，仍會配合調查。

女童家長在臉書社團爆料，2歲女兒在就讀幼幼班，在教室被男幼童咬臉、推撞牆壁，甚至揮拳毆打頭部，女兒向老師求救，卻被漠視不理。

女童家長說，當時學校僅說，女兒被咬傷，也只提供10秒的咬傷過程，直到事隔3天學校提供完整監視器畫面，才發現女兒被施暴時間長達10分鐘，頭部被重擊26次、咬臉3次等。

女童事後驗傷，包括左臉頰瘀傷、頭及耳朵挫傷、右眼撕裂傷及心理創傷導致起床都會嘔吐，家長不滿學校明知女兒頭部遭重擊，卻不告知實情導致延後就醫。

幼兒園今天說明，幼幼班新生8月剛開學，當天1名老師帶著孩子上課、另1名老師在幫孩子換尿布，當時女童跟打人的男童都在老師背後，因同時還有其他幼童在哭鬧，導致暴力行為沒有第一時間被發現。

園長指出，女童有拍打老師，當下老師回頭詢問後，沒有發現異樣，又繼續幫孩子換尿布，是另1名上課老師發現男童打女童，趕緊帶開男童並安撫女童，中午發現女童臉上有咬傷，立即冰敷並通知家長。

園長表示，事發後配合家長要求，提供事發影片，也將8月1日至8日上課日全天監視器影片提供給家長，打人的男童家長有表達想向女童家長致歉，目前2名學生都休學。

園長指出，事發後隔天，換尿布的老師就離職，另1名上課的老師也只做到今天，有提醒其他老師，剛開學孩子情緒不穩定，這段時間比較辛苦，上課期間避免背對孩子，隨時掌控孩子狀況。

花蓮縣府教育處指出，8月8日接獲社會處轉報後就啟動調查程序，初步調閱監視器畫面，並針對涉及2名教保員調離原職務，目前仍在調查程序中。（編輯：郭諭儒）1130823