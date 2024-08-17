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才藝班疑不當管教 竹市府查出未立案罰25萬元

2024/8/17 20:29（8/17 22:42 更新）
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時代力量新竹市議員蔡惠婷17日表示，近日接獲民眾陳情指竹市某才藝班在暑期夏令營中涉及不當管教事件，從監視器畫面中可見小孩被大人拖出教室外「修理」，包含朝人行道重摔等，而且還不只一次。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年8月17日
時代力量新竹市議員蔡惠婷17日表示，近日接獲民眾陳情指竹市某才藝班在暑期夏令營中涉及不當管教事件，從監視器畫面中可見小孩被大人拖出教室外「修理」，包含朝人行道重摔等，而且還不只一次。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年8月17日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）新竹市1間才藝班暑期舉辦夏令營，遭民眾投訴有1名大人將學生拖出教室外人行道重摔，導致學生頭撞地、身上瘀青。竹市府今天說，稽查發現業者未立案，罰新台幣25萬元。

時代力量新竹市議員蔡惠婷今天向中央社記者表示，最近接獲民眾陳情，1間才藝班在暑期夏令營中發生不當管教事件，從監視器畫面中可見1名小孩被大人拖出教室外「修理」，而且不只1次。

蔡惠婷說，經瞭解，動手的疑似就是才藝班負責人，小孩被不當管教多日，包括將小孩拖出教室靠在牆邊掐住脖子，還有朝人行道重摔四腳朝天，導致頭部撞地、身上多處瘀青，看了震驚又心疼，她立即通報新竹市政府教育處，經派員稽查才發現這個才藝班根本未立案。

新竹市政府教育處透過文字向中央社記者表示，昨天下午1時30分接獲議員通報立即派員前往稽查，確認這間才藝班未立案，將依法開罰25萬元，並輔導立案，未於期限內完成立案，將連續開罰。

有關不當管教孩童行為，教育處指出，已與竹市府社會處完成聯繫，後續將由社會處及教育處共同依據兒少權法調查、妥處。（編輯：方沛清）1130817

有民眾投訴新竹市某才藝班暑期夏令營期間有學生遭不當管教，透過監視器畫面可見一名小孩被大人拖出教室外「修理」，而且不只一次。新竹市教育處派員稽查發現該才藝班根本未立案、已開罰，後續教育處及社會處將共同調查不當管教案。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年8月17日
有民眾投訴新竹市某才藝班暑期夏令營期間有學生遭不當管教，透過監視器畫面可見一名小孩被大人拖出教室外「修理」，而且不只一次。新竹市教育處派員稽查發現該才藝班根本未立案、已開罰，後續教育處及社會處將共同調查不當管教案。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年8月17日
新竹市某才藝班舉辦暑期夏令營，卻被民眾投訴有學生被大人拖出教室外朝人行道重摔等不當管教情形。新竹市政府教育處16日獲報隨即派員稽查，至於不當管教行為也已和社會處完成聯繫，後續兩單位將共同依據兒少權法調查、妥處。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年8月17日
新竹市某才藝班舉辦暑期夏令營，卻被民眾投訴有學生被大人拖出教室外朝人行道重摔等不當管教情形。新竹市政府教育處16日獲報隨即派員稽查，至於不當管教行為也已和社會處完成聯繫，後續兩單位將共同依據兒少權法調查、妥處。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年8月17日
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