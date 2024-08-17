才藝班疑不當管教 竹市府查出未立案罰25萬元

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（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）新竹市1間才藝班暑期舉辦夏令營，遭民眾投訴有1名大人將學生拖出教室外人行道重摔，導致學生頭撞地、身上瘀青。竹市府今天說，稽查發現業者未立案，罰新台幣25萬元。

時代力量新竹市議員蔡惠婷今天向中央社記者表示，最近接獲民眾陳情，1間才藝班在暑期夏令營中發生不當管教事件，從監視器畫面中可見1名小孩被大人拖出教室外「修理」，而且不只1次。

蔡惠婷說，經瞭解，動手的疑似就是才藝班負責人，小孩被不當管教多日，包括將小孩拖出教室靠在牆邊掐住脖子，還有朝人行道重摔四腳朝天，導致頭部撞地、身上多處瘀青，看了震驚又心疼，她立即通報新竹市政府教育處，經派員稽查才發現這個才藝班根本未立案。

新竹市政府教育處透過文字向中央社記者表示，昨天下午1時30分接獲議員通報立即派員前往稽查，確認這間才藝班未立案，將依法開罰25萬元，並輔導立案，未於期限內完成立案，將連續開罰。

有關不當管教孩童行為，教育處指出，已與竹市府社會處完成聯繫，後續將由社會處及教育處共同依據兒少權法調查、妥處。（編輯：方沛清）1130817

有民眾投訴新竹市某才藝班暑期夏令營期間有學生遭不當管教，透過監視器畫面可見一名小孩被大人拖出教室外「修理」，而且不只一次。新竹市教育處派員稽查發現該才藝班根本未立案、已開罰，後續教育處及社會處將共同調查不當管教案。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年8月17日