新竹市才藝班主任重摔男童釀瘀青 家長驗傷報警

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（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）新竹市1間才藝班遭民眾投訴班主任將1名男童拖出教室外的騎樓重摔，導致男童頭撞地、身上瘀青。時代力量新竹市議員蔡惠婷今天說，家屬已帶男童驗傷，報警處理。

蔡惠婷向中央社記者表示，日前接獲1位家長陳情，指男童到新竹市東區1間才藝班疑因跟同學有言語糾紛、情緒失控，班主任竟將男童推出教室，在騎樓將男童摔往馬路的方向。

根據男童陳述，當時被摔出去滾了1圈，後腦撞到地板，蔡惠婷指出，家長見男童身上有瘀青，於是帶到醫院驗傷，也到派出所報案。

蔡惠婷說道，後來家長有帶男童到才藝班和主任討論，向主任反應推男童的力道太重，但主任竟稱以後如果男童情緒激動，還是會把男童推出教室，之後主任反問男童：「還要繼續來嗎？還是要退費不來了？」

蔡惠婷還說，從監視器畫面看到男童遭重摔不只一次，而且在不同天發生，看了很震驚、心疼，她認為，大人的情緒控制，尤其在教育場域，理應要比孩子更成熟，對於不同氣質與特質的孩子，應要因材施教，了解怎麼引導與應對。

新竹市政府教育處透過文字向中央社記者表示，昨天下午1時30分接獲議員通報立即派員前往稽查，確認這間才藝班未立案，將依法開罰新台幣25萬元，並輔導立案，未於期限內完成立案，將連續開罰。

有關不當管教行為，教育處指出，已與竹市府社會處完成聯繫，後續將由社會處及教育處共同依據兒少權法調查、妥處。（編輯：陳彥鈞）1130817