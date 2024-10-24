律師聯手台銀行員詐騙逾億元 桃檢起訴求刑13年

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（中央社記者葉臻桃園24日電）桃園地檢署偵辦游姓律師與台灣銀行行員共組詐欺集團案，被害者179人，不法所得逾新台幣1億元，今天偵結起訴7人，並建議法院量處該律師有期徒刑13年、兩行員有期徒刑9年、6年。

桃園地檢署調查，游姓律師與台灣銀行郭姓、黃姓行員等人共組詐欺集團，藉由設立人頭公司透過虛擬貨幣洗錢，游姓律師還教導假幣商逃避查緝，將鉅額詐欺所得透過虛擬貨幣匯往境外。

桃檢調查，游姓律師在集團中擔任首腦，郭姓、黃姓行員則利用金融專業背景規避洗錢防制通報，並吸收從事虛擬貨幣交易的楊男，利用彭男、胡男、張男等人成立人頭公司，開立帳戶作為洗錢之用。

桃檢調查，集團成員先對被害人施以假投資詐術，待被害人匯款後，將詐欺所得層層轉匯至人頭帳戶內並製造假幣流，再轉換為外幣並匯往境外的虛擬貨幣交易所購買泰達幣，以此方式隱匿詐欺犯罪所得。

桃檢調查，該集團自民國112年5月起至查獲時止，共計詐欺不法所得高達1億1477萬餘元，全案被害者高達179人；檢方今年6月間起陸續拘提游男等7人到案、6人聲押獲准。

桃檢也扣得犯罪所得現金827萬餘元、美金3萬餘元、價值美金27萬餘元的虛擬貨幣，另查扣兩行員在高雄市苓雅區、台北市大同區等房地產，聲請法院裁定沒收。

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桃檢表示，游姓律師甚至在8月27日收到桃園地方法院通知台灣高等法院已發回羈押抗告後，購買至韓國首爾的單程機票，打算以結婚移民的方式永久居留韓國，但因檢察官已在提出抗告時實施境管，因此在桃園國際機場拘提游姓律師到案並聲請羈押獲准。

桃檢今天偵結，依涉犯違反組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢等罪，起訴游姓律師等7人，並建議法院量處游姓律師有期徒刑13年、郭姓行員有期徒刑9年、黃姓行員有期徒刑6年，其餘被告則各依其具體犯罪情事量處有期徒刑2年至7年不等之刑。（編輯：陳清芳）1131024