京華城案 台北地院下午召開吳順民具保停押庭
2024/10/25 14:19
（中央社記者林長順台北25日電）台北地檢署偵辦京華城案，22日聲請延押應曉薇與沈慶京，另聲請吳順民具保停押。台北地方法院今天下午2時30分召開吳順民具保停押庭，已於下午1時30分許提訊在押的吳順民。
北檢偵辦京華城案，8月底起展開搜索、約談行動，陸續聲請羈押禁見國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、威京集團主席沈慶京、前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、前台北市長辦公室主任李文宗、前鼎越開發董事長朱亞虎等7人獲准。
由於應曉薇、沈慶京、吳順民的羈押期限將至，檢察官22日向北院聲請延長羈押應曉薇、沈慶京，另聲請具保停止羈押吳順民。
北檢表示，吳順民涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄罪，審酌其所涉及的案關事實，已於羈押期間使其充分陳述與答辯，雖仍存在羈押的事由，惟無羈押的必要，而得以具保替代羈押，依法向法院聲請具保停押。
台北地方法院已於23日下午、24日上午先後召開沈慶京、應曉薇的延押庭，法官將於羈押期限前裁定是否延押。北院訂於下午2時30分召開吳順民具保停押庭，已於下午1時30分許提訊在押的吳順民。
另外，北檢已於上午向台北地方法院遞交柯文哲、彭振聲的延押聲請書，預計北院最快於下週召開延押庭。（編輯：李錫璋）1131025
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