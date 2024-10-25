高雄警買3支穿雲箭遭送辦 仁武分局：記過1次

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）網路近期販售危險商品「穿雲箭」，警方視為新興改造槍械，嘉義縣警方循線查獲高雄仁武警分局高姓員警購買3支，依槍砲罪函送雄檢偵辦，分局已記過1次懲處調整服務單位。

部分民眾從網路購買具危險性「穿雲箭」商品，這類商品雖被誤認為是玩具，實際上經鑑定後為具殺傷力槍支，購買者甚至可能因此觸犯槍砲彈藥刀械管制條例。

嘉義縣警察局布袋分局今年5月間循線發現高雄高姓民眾購買穿雲箭，經前往高男住處搜索查獲3支，並發現其為高雄市政府警察局仁武分局員警。

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高男接受警詢時供稱，是因好奇才在網路平台以新台幣600多元購買3支，當初買的時候誤認為玩具，但收貨後一直未拆封使用。警方初步查驗未附有火藥，是否具殺傷力仍待鑑定釐清，全案依違反槍砲彈藥刀械條例，函送高雄地檢署偵辦。

仁武分局今天下午指出，警方秉持不庇縱、不護短態度，全力配合檢察官偵辦，針對高員處事不當影響警譽，核予記過1次懲處，並調整服務單位列管輔導。（編輯：謝雅竹）1131025