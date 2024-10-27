士林地檢署辦榮譽觀護人研習 宣傳反詐騙、反毒

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（中央社記者劉世怡台北27日電）士林地檢署今天表示，日前辦理榮譽觀護人研習活動，特別安排反詐騙及反毒教育訓練，期許他們成為反詐騙種子教官，並藉由其影響力，提高大眾對新興毒品警覺性。

士檢發布新聞稿指出，面對國人深惡痛絕的詐欺犯罪，法務部長鄭銘謙於檢察長會議中多次提醒各檢察機關除持續強力打詐外，也應加強防制詐欺宣導，並且利用各種場合廣為宣傳，讓反詐騙觀念可以一傳十、十傳百，自然而然深入人心，以減少無辜民眾受到詐騙的危害。

士檢與士林榮譽觀護人協進會於22日舉辦榮譽觀護人研習活動，特別安排反詐騙宣導種子教官教育訓練，希望透過公私協力，達成「減少接觸、減少誤信、減少損害」三減目標。

檢察長顏迺偉致詞時表示，隨著網路和科技金融迅速發展，詐欺犯罪呈現跨國性、迅速性及隱匿性等特質，全球各國皆面臨此類犯罪嚴峻挑戰，期盼榮譽觀護人都能成為反詐騙種子教官。

研習活動是由主任檢察官王碩志就政府「打詐、識詐、防詐」三大面向各項作為，以深入淺出講解，讓與會者都能有完整了解，一方面精進相關專業，一方面爾後經由榮譽觀護人向外宣導，幫忙灑下反詐騙種子，以有效降低詐騙受害事件發生。

此外，新興毒品危害與濫用也是當今社會面臨重要課題之一，毒品濫用不僅危害個人身體健康，也對社會秩序和家庭和睦造成了嚴重影響。

新聞稿指出，隨著新興毒品推陳出新，例如包裝成糖果或咖啡包毒品，容易使人失去戒心，或因為好奇而誤食；近年以合成卡西酮為主要成分新興毒菸興起，尤其俗稱「彩虹菸」毒品，已有取代毒咖啡包成為首惡的趨勢。

另外，依托咪酯等新興毒品，俗稱「喪屍煙彈」，自去年在國內流竄，造成多起毒駕及重大死傷事故，行政院已公告列為第三級毒品。

王碩志也趁著這次研習機會進行反毒教育，希能藉由榮譽觀護人對社區影響力，廣為宣傳，提高社會大眾對毒品危害認識及對新興毒品警覺性，避免受到誘惑和影響，減少對社會治安及國人健康危害。（編輯：方沛清）1131027