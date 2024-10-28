高雄湖內警官酒駕記2大過免職 分局長記申誡

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（中央社記者張已亷高雄28日電）高雄市政府警察局湖內分局袁姓警官25日凌晨酒駕遭移送。湖內分局今天表示，依規從重記袁男2大過免職；另分局長到任不到4個月記申誡2次，直屬單位防治組長記過2次。

湖內警分局督察組指出，袁男行政懲處部分，考量平時考核不佳且行為嚴重影響警譽，依「警察人員人事條例」、「公務人員考績法」規定，從重研議予以1次記2大過免職處分；考監責任部分，分局長陳義宏就任未滿4個月申誡2次，直屬單位防治組長記過2次。

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陳義宏透過新聞稿表示，員警知法犯法最為社會大眾詬病，影響警譽甚深，員勤餘時間飲酒未能自律，致生違法情事絕不姑息，將嚴格依相關規定處理，並持續加強對全體員警的法紀教育，防止類似事件發生。

袁男為二線二星警務員，25日凌晨1時許前往友人在新興區經營酒吧飲酒後駕車離去，行經苓雅區建國一路遭轄區苓雅分局凱旋路派出所警網攔查，身上散發酒味，經實施呼氣酒精測試，酒測值超過標準，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。（編輯：孫承武）1131028