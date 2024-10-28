本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 社會

高雄湖內警官酒駕記2大過免職 分局長記申誡

2024/10/28 11:56（10/28 14:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市政府警察局湖內分局袁姓警官（右）25日凌晨酒駕，被依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦，後續遭記2大過免職。（高雄市警察局湖內分局提供）中央社記者張已亷傳真 113年10月28日
高雄市政府警察局湖內分局袁姓警官（右）25日凌晨酒駕，被依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦，後續遭記2大過免職。（高雄市警察局湖內分局提供）中央社記者張已亷傳真 113年10月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄28日電）高雄市政府警察局湖內分局袁姓警官25日凌晨酒駕遭移送。湖內分局今天表示，依規從重記袁男2大過免職；另分局長到任不到4個月記申誡2次，直屬單位防治組長記過2次。

湖內警分局督察組指出，袁男行政懲處部分，考量平時考核不佳且行為嚴重影響警譽，依「警察人員人事條例」、「公務人員考績法」規定，從重研議予以1次記2大過免職處分；考監責任部分，分局長陳義宏就任未滿4個月申誡2次，直屬單位防治組長記過2次。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳義宏透過新聞稿表示，員警知法犯法最為社會大眾詬病，影響警譽甚深，員勤餘時間飲酒未能自律，致生違法情事絕不姑息，將嚴格依相關規定處理，並持續加強對全體員警的法紀教育，防止類似事件發生。

袁男為二線二星警務員，25日凌晨1時許前往友人在新興區經營酒吧飲酒後駕車離去，行經苓雅區建國一路遭轄區苓雅分局凱旋路派出所警網攔查，身上散發酒味，經實施呼氣酒精測試，酒測值超過標準，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。（編輯：孫承武）1131028

#高雄地檢署
#高雄市政府警察局湖內分局
#陳義宏
#湖內警分局
陳義宏
高雄湖內警官涉酒駕 遭移送並記1大過以上處分高雄湖內分局員警涉網路簽賭 記1大過調職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：