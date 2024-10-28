桃園女童遭強擄未遂 張善政：全力照護輔導女童

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市發生女童遭陌生男子強擄未遂案，民進黨籍桃園市議員彭俊豪要求市府加強女童後續輔導，及對精神疾病收案列管者訪視。桃園市長張善政表示，將評估是否有加強醫療必要。

桃園市龜山區昨天發生女童被陌生男子強擄未遂事件，1名男子不斷拉著1名女童的手，女童雖然不斷尖叫嘶吼並企圖逃脫，卻不敵男子體型優勢壓制多次被拖回，最後被路過民眾發現救下並帶往派出所報警。

張善政上午在桃園市議會第三屆第四次定期會市政總質詢對此表示，市府已協同社工處理並送檢察官查辦，由於加害人疑似精神有狀況，過去若有相關就診病歷，將協同評估加強醫療。除要求社會局全力照護輔導女童並提供家屬後續協助，市府也會協同各局處，全力加強可改進的部分。

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桃園市警察局指出，昨日接獲報案後立即會同社會局社工到場，經評估被害女童年幼，會談過程出現創傷反應，不宜反覆接受相關人員重複詢問，避免再次回憶遭侵害情境造成二次傷害。在取得家屬同意下，報請檢察官進入減少重複陳述作業程序。

市警局說，案件已由桃園地檢署檢察官指揮龜山分局積極偵辦中，並向地檢署建議進行相關強制處分，目前警方完成告誡約制，並加強相關處所巡邏作為，確保市民安全。

市府強調，衛生局將會同醫師介入了解嫌犯診斷狀態，積極協助就醫；社工將安排被害女童接受創傷輔導及提供家屬司法協助等，並與教育局關心女童就學及後續身心狀況，協助女童與家屬早日恢復正常生活。（編輯：張銘坤）1131028