台中新建東信派出所落成啟用 盼提升警察辦公環境

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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中市警局因應第三分局合作派出所老舊不敷需求，加上人口遷入等因素，將合作派出所改遷新建東信派出所，今天落成啟用。台中市長盧秀燕說，盼透過新建廳舍提升警察工作環境。

東信派出所今天舉辦落成啟用典禮，盧秀燕、台中市警察局長李文章、台中建設局長陳大田與國民黨籍立委羅廷瑋，及地方民意代表等人皆出席。

盧秀燕會中表示，台中市人口數已突破285萬，隨著人口增加，警力部署也隨之調整，她任內新增加大雅分局及六寶派出所，以及社口、豐原派出所等。

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盧秀燕提到，原先東區合作派出所，因廳舍過於老舊且空間不足，已不敷辦公需求，且東區旱溪以東為9期重劃區，緊臨74號快速道路，治安、交通工作日趨繁重，經評估後將原合作派出所併入東區分駐所暨有轄區後，重新劃分成東信派出所，以總預算新台幣8500萬元新建廳舍，希望能讓警察人員有更好的工作環境。

李文章表示，東信派出所就位於東福公園內，未來結合鄰近的東區公所將提供民眾更優質、便利的服務，為當地發展注入新活水，讓民眾享有更好的生活空間。（編輯：李淑華）1131028