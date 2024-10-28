生前贈與擬制為遺產規定 憲法法庭判部分違憲

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（中央社記者林長順台北28日電）遺產及贈與稅法第15條第1項第1款規定，被繼承人死亡前2年內贈與配偶，應於被繼承人死亡時，視為被繼承人遺產，併入遺產總額，依規定徵稅。憲法法庭今天判決部分違憲，2年內修法。

陳姓男子於民國106年12月3日死亡，他生前於105年6月間將名下所有某公司股票11萬4800股贈與周姓妻子。陳男死後，周女與3名子女均拋棄繼承，唯一的繼承人是陳男的非婚生女兒。

財政部北區國稅局計算陳男遺產時，依遺產及贈與稅法規定，認定陳男生前2年內贈與周女的股票視為陳男的遺產，計入遺產總額，核定陳男遺產淨額3億2435萬1907元，應納稅額5735萬4847元。

陳男的非婚生女兒主張，她的應繳稅額已超過繼承所得，循序提起行政訴訟。台北高等行政法院第三庭認為，遺產及贈與稅法關於生前贈與擬制為遺產規定，就受贈人拋棄繼承，其餘繼承人必須就「視為遺產」負擔遺產稅，未設有稅額上限等配套措施，違背量能平等課稅原則，侵害人民受憲法保障財產權，因此聲請釋憲。

另外，一名李姓男子於105年5月間死亡，他死前2年內將1筆上億元土地贈與給游姓妻子，這土地被列為遺產，游女與兒子提起行政訴訟，主張可以請求配偶剩餘財產差額分配請求權扣除額，減少遺產稅額。不過，法院判決游女及兒子敗訴確定。游女及兒子聲請釋憲。

憲法法庭今天做出113年憲判字第11號判決，遺產及贈與稅法第15條第1項第1款規定，就擬制遺產之受贈人為被繼承人配偶，其與其他繼承人，應如何負擔遺產稅，欠缺明確之規範，致配偶以外之其他繼承人須以其繼承之遺產，就被繼承人配偶因受贈產生之財產增益負擔遺產稅，於此範圍內，不符憲法第7條保障平等權之意旨；其使繼承人繼承權之經濟價值嚴重減損者，於此範圍內，並侵害人民受憲法第15條保障之財產權。

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判決表示，遺贈稅法相關規定對被繼承人之配偶，就其受被繼承人死亡前2年內贈與之財產，欠缺相當於遺產及贈與稅法第17條之1所定剩餘財產差額分配請求權自遺產總額扣除之規定，於此範圍內，不符憲法第7條保障平等權之意旨。

憲法法庭指出，立法機關應於本判決公告之日起2年內，依本判決意旨檢討修正相關規定，於修法完成前，相關機關應依本判決意旨辦理。游女及兒子的原判決廢棄，發回台北高等行政法院審理。（編輯：蕭博文）1131028