憲法法庭判遺贈稅法部分違憲 財部允諾2年內修正

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（中央社記者張璦台北28日電）1名男子在死前2年內贈與妻子高額股票，但妻子與子女選擇拋棄繼承，導致唯一繼承人、即男子的非婚生女兒，雖未受益於高額股票，依法卻要負擔全額遺產稅。憲法法庭今天判決遺贈稅部分法規違憲，2年內要修法。

對此，財政部表示，將尊重憲法法庭判決，在2年內檢討修正遺贈稅相關法規。修法之前，會先依據配偶占遺產受益的比例，分配其須繳納的遺產稅額。

陳姓男子於民國106年12月3日死亡，他生前於105年6月間將名下所有某公司股票11萬4800股贈與周姓妻子。陳男死後，周女與3名子女均拋棄繼承，唯一的繼承人是陳男的非婚生女兒。

財政部北區國稅局計算陳男遺產時，依遺產及贈與稅法規定，認定陳男生前2年內贈與周女的股票視為陳男的遺產，計入遺產總額，核定陳男遺產淨額3億2435萬1907元，應納稅額5735萬4847元。

陳男的非婚生女兒主張，她的應繳稅額已超過繼承所得，循序提起行政訴訟。台北高等行政法院第三庭認為，遺產及贈與稅法關於生前贈與擬制為遺產規定，就受贈人拋棄繼承，其餘繼承人必須就「視為遺產」負擔遺產稅，未設有稅額上限等配套措施，違背量能平等課稅原則，侵害人民受憲法保障財產權，因此聲請釋憲。

憲法法庭今天做出113年憲判字第11號判決，遺產及贈與稅法第15條第1項第1款規定，部分違憲，應於2年內修法。

現行稅法規定，配偶相互贈與的財產，不計入贈與總額，免課徵贈與稅，但死亡前2年內贈與配偶的財產，仍應依法，視為被繼承人的遺產，併入遺產總額課稅。

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此案爭議點在於，丈夫是在死亡前2年內贈與妻子高額的股票，因此這筆贈與仍被視為遺產，須併入遺產總額課稅，但妻子與子女在丈夫死後選擇拋棄繼承，導致唯一繼承人的非婚生女兒，雖未受益於高額股票，依法卻要負擔全額遺產稅。

財政部官員表示，將尊重憲法法庭判決，在2年內檢討修正遺贈稅相關法規。修法之前，會先依據配偶占遺產受益的比例，分配其須繳納的遺產稅額。（編輯：張若瑤）1131028