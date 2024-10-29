弟疑過年祭祀問題砍死哥 彰化地院裁定再延押2月

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（中央社記者鄭維真彰化29日電）春節前夕彰化縣71歲高男疑因祭祖問題砍死哥哥，檢方依家庭暴力罪殺人案件起訴，由於法官認為他對案情仍避重就輕，且罪嫌重大有逃亡之虞，裁定11月3日起再延押2月。

彰化縣警察局員林分局於今年2月7日獲報，員林市1名75歲男子倒臥樹下身受重傷，送醫搶救不治。

警方組成專案小組，調查出高姓兄弟平時感情不睦，案發當天2人疑因過年提前祭祀問題發生爭執，弟弟持刀砍殺哥哥後逃逸，警方循線前往南投縣1間寺廟將他逮捕到案，全案依殺人罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦，之後檢方偵結提起公訴。

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根據彰化地方法院裁定內容，被告坦承客觀事實，但否認有殺人犯意，法官依據相關人物證，認其犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有逃亡之虞，因此裁定6月3日羈押3月，並從9月3日起延長羈押2月。

被告延押期間即將屆滿，請求以具保代替羈押；法官近日訊問被告，對於其表示「我為了自我防護，搶奪斧頭導致失手傷害到我哥哥，並導致事後他死亡」等，有避重就輕情況，加上犯罪情節嚴重、仍有逃亡可能，裁定第2次延押2月。（編輯：李淑華）1131029