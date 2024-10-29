貨輪載重頂浪難航行 下錨滯留野柳外海待援

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（中央社記者王朝鈺新北29日電）日前撞倒基隆港橋式起重機的貨輪「鈺洲啟航」今天出港，航行至野柳外海時，由於風浪強勁且船上載運重物，運轉能力受到影響，已下錨滯留等待救援，所幸船上17名船員平安。

中國籍貨輪「鈺洲啟航」14日下午載運3部橋式起重機靠泊基隆港西岸碼頭後，預計卸下其中1部由中國貨櫃運輸公司新購的橋式起重機207號，但在靠泊時，船上的207號不慎碰撞岸上由中國貨櫃運輸公司所屬的橋式起重機206號後，206號橋式機倒塌，並壓毀5個貨櫃。

「鈺洲啟航」今天上午7時57分駛離基隆港，預計前往中國大陸福建省漳州市，航行至野柳岬外海時，由於海象不佳風浪強勁，加上船上載運橋式起重機，既使「鈺洲啟航」以雙俥加大頂浪，仍無法駛離現場海域，滯留在野柳岬北北西2.4浬處海域，上午10時許通報相關單位請求救援。

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拖船「台港15001」下午1時許從基隆港出發後，但因海象不佳返回基隆港，救援單位另調派拖船試圖從台北港出發，同樣因海象不佳中途折返，交通部航港局北部航務中心等單位現正向各地洽詢抗浪性更佳的拖船救援。

據了解，「鈺洲啟航」船上共有17名中國大陸船員，目前都平安，「鈺洲啟航」暫無立即性危險且已下錨，相關主機設備並未受損，現正等候船公司安排其他拖船救援。海巡署先前已調派宜蘭艦在現場海域戒護，晚間改由南投艦接替戒護。（編輯：戴光育）1131029