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中國貨輪擱淺野柳 陳世凱：安全前提下儘速抽油

2024/10/31 15:07（10/31 16:56 更新）
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中國貨輪「鈺洲啟航」31日觸礁擱淺在野柳海域，交通部航港局已協調詠順通運公司所屬的船舶「詠順1號」支援抽油，預計最快最快11月1日下午作業。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年10月31日
中國貨輪「鈺洲啟航」31日觸礁擱淺在野柳海域，交通部航港局已協調詠順通運公司所屬的船舶「詠順1號」支援抽油，預計最快最快11月1日下午作業。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年10月31日
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（中央社記者汪淑芬台北31日電）颱風康芮侵襲台灣，海象惡劣，中國籍貨輪「鈺洲啟航」29日因流錨宣布棄船，隨後擱淺在野柳，交通部航港局初步檢視尚無油污外洩，交通部長陳世凱指示，安全前提下儘速抽油。

航港局今天發布新聞稿，「鈺洲啟航」29日因流錨宣布棄船，隨後擱淺在野柳地質公園岸際，交通部長陳世凱上午趕赴現場視察。

航港局說，「鈺洲啟航」目前以右側傾斜方式擱淺於岸際，部分橋式機倒塌，所幸油艙均位於左側，且油閥已關閉，目前現場初步檢視尚無油污。

陳世凱指示航港局，在第一線同仁作業安全為前提下，以爭取時效、有效防污、儘速抽油為原則，儘速展開抽油作業。

陳世凱提醒，因「鈺洲啟航」輪已擱淺，緊急拖帶作業恐具有高風險，航港局應就優先整備地布攔油索和抽油工作，作業同時也務必要嚴密監控並掌握現場狀況，緊盯船東及P&I保險公司辦理各項污染防治。

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「鈺洲啟航」貨輪殘油達290噸，陳世凱也要求航港局持續強化油污防治及環境監測工作，並積極會同海保署及新北市政府備妥充足的防污資材，同時加強鄰近野柳的金山、萬里、瑞芳等海岸線巡查，倘有發現油污或異常狀況，應立即進行除污等緊急處置，降低殘油對海域及海岸生態的影響。

航港局說，目前掌握海象可能於明天下午轉好，已要求海事業者把握時間，立即進場抽油，並成立前進指揮所，隨時掌握現場狀況。（編輯：陳清芳）1131031

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