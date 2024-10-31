中國貨輪野柳擱淺 海保署防污調吸油資材布放攔油索

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（中央社記者張已亷高雄31日電）中國貨輪「鈺洲啟航」擱淺野柳，船隻已關閉油閥，目前規劃殘油抽除計畫，海保署調度吸油棉卷等大量資材放置野柳地質公園應變，並在附近漁港與發電廠布放攔油索，尚未發現污染情形。

「鈺洲啟航」今天上午擱淺新北市萬里區野柳岬北側。海洋委員會海洋保育署副署長吳龍靜表示，輪船擱淺處附近有多個敏感區，包含電廠、生態公園等，目前運用衛星資料等進行油污擴散模擬，針對可能受污染影響範圍做相對應措施。

吳龍靜指出，應變措施會隨氣候、風向等因素進行滾動修正，目前已準備大量資材放置野柳地質公園停車場，萬一發生污染狀況，可馬上應對。

海保署今天進駐前進指揮所，負責協助衛星監控影像、污染擴散模擬預測、污染清理建議、調度資材、協助審查抽油計畫、殘貨及船體移除計畫、監督船東及保險公司污染防治措施及污染清除執行情形。

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海保署表示，目前已執行相關防污措施，包括關閉油閥及派員監控船體，並規劃殘油抽除計畫，在海象許可條件下將儘速抽油；另外，隨時依風浪及潮汐做油污擴散模擬，並依模擬結果規劃資材配置地點。

海保署指出，已偕同新北市環保局完成野柳漁港、東澳漁港、龜吼漁港及核二廠、協和電廠入水口布放攔油索布圍保護措施，並啟動北區區域聯防計畫，調度各式攔油索、吸油棉片、吸油棉卷、吸油棉索、吸油球等資材，放置野柳地質公園停車場。（編輯：陳仁華）1131031