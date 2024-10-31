康芮颱風 北市公園處2人遭樹枝砸中皮肉傷

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北31日電）颱風康芮來襲，北市警消獲報北投區有2男受傷，為公園處員工在切割樹枝時被掉落樹枝砸傷，送醫前意識清醒，正在休息，公園處長已探視並致贈慰問金。

台北警消上午9時46分獲報，北投區致遠二路87巷內有2名男子受傷，經初步調查，為北市公園處2名男性員工分別為59歲及42歲，2人在執行切割樹枝時，被樹木枝幹砸傷，送醫前意識皆清醒。

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公園處長探視傷者並致贈慰問金，公園處陽明管理所主任陳彥材表示，傷者在石牌公園值勤時被掉落枝幹砸到，萬幸未傷及筋骨、是皮肉傷，呼籲民眾颱風天不出門。

北市府統計，截至今天中午12時，北市災情案件統計，受颱風影響致受傷人員共8人，包含因強風受傷共5人，皆已送醫無生命危險；家中漏水修繕不慎跌落1人，已自行就醫，於急診處置留觀中；公園處搶修工程人員受傷共2人，輕傷送醫後，目前已返回工作場所休息。（編輯：方沛清）1131031